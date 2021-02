Coronavirus en Bretagne : le variant anglais est présent dans 20% des tests positifs

A en croire les résultats - encore partiels- de la deuxième enquête flash menée le 27 janvier dernier, le variant anglais est en train de circuler de façon plus intensive en France et particulièrement en Bretagne.

Selon le virologue Bruno Lina, membre du conseil scientifique, la souche serait présente dans 13,8% des tests positifs du 27 janvier dernier. Soit une personne sur sept. Comparativement aux 7 et 8 janvier, dates de la première enquête flash, la circulation du virus n'est pas explosive mais elle est linéaire selon Bruno Lina.

La Bretagne plus touchée que d'autres régions

En Bretagne, 20% des tests réalisés seraient concernés par le variant, comme en Île-de-France et dans le Grand Est où la situation dans les hôpitaux est beaucoup plus tendue. A contrario, la Normandie est moins touchée, tout comme la région Auvergne-Rhône-Alpes où on ne trouverait que 10% des cas.

L’enquête du 27 janvier ne visait pas seulement ce variant. Elle a pu mettre en évidence la présence d'1 à 2% de variant sud africain et quelques cas du variant brésilien. Mais le britannique est clairement majoritaire et il inquiète même un peu plus désormais. En plus d'être plus contagieux, il poursuit ses mutations.