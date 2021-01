Coronavirus en Bretagne : les indicateurs repartent à la hausse après les fêtes

Les chiffres de contaminations au Covid-19 en Bretagne ne sont pas bons après les fêtes de fin d'année. Les taux d'incidence et de positivité repartent à la hausse partout dans la région, tout comme le nombre d'hospitalisations.

Il est encore trop tôt pour savoir si la stratégie adoptée par le gouvernement pendant les fêtes de fin d'année a été la bonne pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il faudra attendre la mi-janvier pour faire un bilan mais en Bretagne, les chiffres qui viennent d'être communiqués ce lundi 4 janvier par l'agence régionale de santé ne sont pas bons.

Le taux de positivité retrouve le niveau d'avant les fêtes

Depuis le 31 décembre, 888 cas positifs ont été recensés dans la région. A titre de comparaison, il y en avait eu 688 entre le 25 et le 28 décembre. En une semaine, le taux d'incidence est reparti à la hausse alors qu'il avait tendance à baisser. Au 4 janvier, l'ARS dénombrait 55,6 cas positifs pour 100.000 habitants contre 40 cas pour 100.000 habitants il y a une semaine. Sur les quatre derniers jours, c'est dans le Morbihan et dans les Côtes-d'Armor que la hausse est la plus importante.

Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives par rapport au nombre de personnes testées est lui aussi en augmentation. Selon les chiffres de l'ARS, il atteint désormais 2,7% contre 1,3% il y a une semaine. Il faut toutefois nuancer ce chiffre qui correspond au taux enregistré le 23 décembre avant le réveillon de Noël.

19 décès dus au Covid en quatre jours

Le nombre de d'hospitalisations liées au Covid est aussi en hausse. Sur les quatre derniers jours, 26 nouveaux malades ont été hospitalisés dont six en réanimation. Il y a désormais 40 personnes dans les services de réanimation de la région mais le nombre de patients hospitalisés est moins important qu'il y a une semaine. Il faut ajouter à cela que 19 bretons sont décédés du coronavirus à l'hôpital depuis le 31 décembre.