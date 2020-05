Coronavirus en Bretagne : "nous allons détecter plus de cas, mais ça ne doit pas nous inquiéter"

"La situation sanitaire dans notre région est sous contrôle." Au premier jour du déconfinement, le directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne Stéphane Mulliez se veut rassurant.

Deux nouveaux décès dans les hôpitaux ce week-end

"Depuis 15 jours que nous enregistrons une légère décroissance du nombre d'hospitalisations et en réanimation nous avons eu une bonne décrue sur les deux dernières semaine. La pression est moins grande sur les hospitalisations," assure-t-il alors que deux nouveaux décès ont été recensés durant le week-end en Bretagne.

Le début du confinement fait entrer la région dans une nouvelle phase de tests. Plus de 3.000 tests journaliers vont pouvoir être effectués dans les laboratoires publics et privés. "Les Bretons qui présentent des symptômes comme la fièvre ou la toux devront aller voir leur médecin traitant et c'est lui prescrira ou non un test PCR. Il ne faut pas aller directement en laboratoire," précise Stéphane Mulliez.

Cette augmentation importante du nombre de tests aura forcément des conséquences sur le nombre de cas détectés en Bretagne. "Nous nous attendons à une augmentation des cas, mais ça ne doit pas nous inquiéter mais nous permettre de mieux mesurer la propagation du virus et mieux le combattre."