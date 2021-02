Coronavirus en Bretagne : pourquoi les foyers épidémiques flambent-ils en Ehpad ?

Un tiers des foyers épidémiques de coronavirus de Bretagne se trouvent dans les établissements d'hébergement pour personnes dépendantes. En Ille-et-Vilaine, au 3 février, une vingtaine de maisons de retraites abritaient des patients et des professionnels contaminés par le Covid-19. Un chiffre en hausse permanente depuis le mois de janvier.

Le docteur Gaël Durel médecin coordonnateur à l'Ehpad de Saint-Domineuc en Ille-et-Vilaine. Il est aussi président de l'association nationale des médecins coordonnateurs. Selon lui, plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation du nombre de cas dans les maisons de retraite.

La vaccination contre le Covid est-elle efficace ?

"La vaccination a plutôt bien fonctionné chez les personnes âgées des Ehpad : 80 à 90% des gens ont demandé à bénéficier du vaccin mais il reste 10 à 15% des résidents qui ne sont pas vaccinés. Il faut ajouter à cela les nouveaux arrivants, qui n'ont pas été vaccinés non plus," souligne le médecin. "Nous savons en plus que le vaccin est moins efficace chez les personnes âgées. A l'issue de la deuxième dose, nous aurons plus de 30% des résidents qui ne seront pas protégés par manque d’anticorps ou par manque de vaccins. Il faut être très vigilant."

Le docteur Durel ne cache pas son inquiétude face à l'augmentation des clusters en Ille-et-Vilaine, mais selon lui la présence du variant anglais ne facilite pas les choses. "Il est plus contagieux et il faut s'en méfier. Cela nécessite de prendre de nouvelles mesures sanitaires et avec des personnes âgées ce n'est pas toujours facile à faire respecter, notamment lors des moments de convivialité."

Existe-t-il des failles dans le respect des gestes barrières ?

Un an après le début de l'épidémie, le personnel des Ehpad commence lui aussi à fatiguer. "C'est difficile de travailler avec une surcharge de travail et les remplacements ne sont pas toujours réalisés, il y a un épuisement," confie le médecin. "Lorsqu'on a des journées des 12 heures on peut parfois oublier de se laver les mains, de remettre son masque et c'est à ce moment-là que la contamination peut avoir lieu. On reste vigilant pour que le personnel respecte les mesures sanitaires en permanence." Il faut ajouter à cela les difficultés à faire respecter les gestes barrières lors des moments de convivialité.

Cette flambée est-elle liée aux visites familiales ?

"Les consignes ont été rappelées, surtout depuis 15 jours ou 3 semaines," insiste le docteur Durel. "Mais pour les familles et les résidents, il est aussi difficile de ne pas embrasser maman ou mamie. Une chambre d'ehpad n'est pas un bloc opératoire, il est difficile d'avoir des mesures de protection en permanence." Les privations entraîneraient aussi des situations de crispation dans certains établissements. Certains personnels auraient été insultés. "C'est une situation difficile car il faut aussi être attentif à la détresse des résidents qui ont besoin de voir les familles et leurs proches."