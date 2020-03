Coronavirus en Bretagne : rester confinés ou aller travailler ? Incompréhensions dans le secteur du BTP

Des chefs d’entreprise dans le bâtiment ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire pendant le confinement. L'exécutif juge que les chantiers peuvent continuer étant donné qu'ils sont en extérieur et pas dans un espace confiné.

Par ailleurs, la ministre du Travail s'est dit "scandalisée" mercredi que la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) ait donné pour consigne de stopper les chantiers. Mais les professionnels du BTP veulent assurer la sécurité de leurs salariés.

Dans l'attente de consignes claires

Julien Renimel est le patron de la Société ADMS peinture, une entreprise spécialisée dans la peinture et le revêtement de sols de la région rennaise qui emploie une vingtaine de salariés.

Ses salariés sont au chômage partiel depuis mardi matin, Julien Renimel attend des consignes claires du gouvernement, "_il faut absolument rester chez soi mais j_e suis très surpris de voir qu'on a encore des confrères sur des chantiers, certains fabricants et fournisseurs restent ouverts, regrette le patron d'ADMS. Ca manque de discipline tout simplement parce que les consignes ne sont pas claires."

Julien Renimel pourrait pendant quelques temps mettre ses salariés sur des chantiers de manière individuelle ou chacun dans une pièce afin de respecter les consignes mais ce ne serait que du court terme.

on ne peut pas aujourd’hui renvoyer les ouvriers sur les chantiers

Pour Hugues Vanel, président fédération BTP de Bretagne et maçon à Montgermont en Ille-et-Vilaine, les entrepreneurs ne peuvent pas assurer la distance d'un mètre entre chaque salarié sur leur chantier.

Pour la sécurité de leurs salariés, ils n'ont donc pas d'autres choix que de stopper leurs chantiers, "_on n’a pas un véhicule par salarié, et quand on pose une vitre, on doit être deux pour la porter et on na pas un mètre de distance entre les deux_… on ne peut pas aujourd’hui renvoyer les ouvriers sur les chantiers !"

"À la reprise, il faudra être performant"

Julien Renimel est convaincu d'avoir pris la bonne décision pour ses employés mais il les a prévenus, "à la reprise il faudra être performant. Maintenant la seule désillusion ce serait de ne pas être accompagné. Mon entreprise a les reins solides, se rassure Julien Renimel. On est en mesure de traverser la crise. Mais certaines ne vont pas s’en sortir"

"Nos chefs d’entreprise ont choisi la survie de leurs salariés et pas la survie économique de leurs entreprises, ajoute Hugues Vanel avant de s'inquiéter pour l'avenir du BTP. Et pourtant cette situation va nous couter très cher."