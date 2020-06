Coronavirus en Bretagne : une semaine sans aucun décès dans les hôpitaux

"La crise est maîtrisée" indique ce vendredi 12 juin le directeur de l'Agence régionale de santé de Bretagne, Stéphane Mulliez à propos du coronavirus. Le nouveau bilan sanitaire publié dans la soirée confirme ces propos prononcés sur France Bleu.

Onze personnes en rénimation

Depuis une semaine, aucun mort n'est à déplorer dans les hôpitaux bretons à cause du Covid-19. Il n'y a pas eu décès supplémentaire non plus dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Depuis la fin du mois de février, 324 personnes sont mortes du coronavirus dans les établissements hospitaliers et les maisons de retraite de la région.

Neuf nouveaux cas en 48 heures

La situation est stable à l'hôpital avec toujours onze patients en réanimation. Treize personnes ont pu quitter les différents services pour rejoindre leur domicile. Enfin, seuls neuf nouveaux cas positifs ont été recensés en 48 heures : deux en Ille-et-Vilaine, trois dans les Côtes-d'Armor, trois dans le Finistère. Le test s'est aussi révélé positif pour une personne dont le département de résidence n'est pas connu. Aucun nouveau cas n'est à signaler dans le Morbihan.