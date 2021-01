PHOTOS : "En ce moment, c'est compliqué avec le coronavirus" dit un brocanteur à Bergerac

C'est l'une des seules brocantes de Dordogne réservée aux professionnels qui a encore lieu en pleine épidémie de coronavirus. La brocante mensuelle de Bergerac se tenait ce dimanche comme tous les premiers dimanches du mois. C'était place Gambetta de 8h à 12h. En présence d'une trentaine d'exposants. Il y avait du monde, de la bonne humeur, mais aussi de l'inquiétude.

Casques allemands, assiettes en porcelaine, tire bouchons de collection.. Il y en avait pour tous les goûts. Même si les affaires sont de plus en plus difficiles explique David un brocanteur basé à Périgueux : "On voit une différence sur les produits un peu coûteux, au-dessus de 50 ou 100 euros. C'est vrai que les gens ils commencent un petit peu à être fébriles à ce niveau-là depuis le Covid-19. Donc moi je mise surtout sur les petits prix, les 5, 10 ou 15 euros et cela négocie derrière aussi" dit-il.

Sur la brocante de Bergerac © Radio France - Antoine Balandra

Avec la crise du Covid-19 les brocantes sont en plus de moins en moins nombreuses... Difficile d'être rentable ainsi explique Dominique, brocanteuse venue du Lot-et-Garonne : "C'es très difficile, parce qu'on est tous des professionnels, on paye nos charges. L'URSSAF nous met à 0, mais les charges sont quand même lissées sur les autres mois,o n les paye toujours. Et cela c'est dur quand vous travaillez pas, on n'a pas d'aide, rien. Depuis deux mois, nous n'avons que la brocante de Bergerac, ce n'est vraiment pas suffisant" dit-elle.

Sur la brocante de Bergerac, on peut même trouver un pass de serrurier du début du siècle © Radio France - Antoine Balandra

Heureusement il reste les acheteurs fidèles : "c'est comme dans une boutique fixe, on a nos habitués" explique Dominique. "C'est le jeu de la séduction, il faut qu'il y ait un coup de cœur pour acheter dans la brocante". Prochaine brocante à Bergerac le dimanche 7 février.