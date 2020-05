Coronavirus en Côte-d'Or : Déconfinés, libérés !

Ce lundi 11 mai est un jour à marquer d'une pierre blanche voire un jour historique ! En effet après 55 jours enfermés quasiment 24H/24 nous sommes de nouveau libres de nos mouvements. Et même si notre département de la Côte-d'Or reste colorié en rouge sur la carte : fini de rester cloîtrés à la maison !

Sortir sans attestation un rêve qui devient réalité

Il est possible dès ce lundi de sortir de chez soi sans attestation dans un rayon de 100 kilomètres ou même de se rassembler entre amis par petits groupes de 10 personnes. Avenue Eiffel nous avons croisé ces quelques Dijonnais, chacun d'eux a un programme bien chargé pour les jours à venir !

"Je vais pouvoir reprendre le travail" se réjouit Patrick

A l'image de Patrick, croisé au distributeur d'une banque près de la pharmacie de Larrey. "Moi je vais aller travailler déjà !" se réjouit ce quadragénaire. "Je vais reprendre le travail c'est ma priorité parce que ça fait deux mois que je suis arrêté, c'est bon maintenant !"

"Refaire des barbecue, inviter des potes ou faire du vélo"

Sylvie, conductrice de bus chez Divia traverse le parking de la zone commerçante près du supermarché Spar, elle n'a qu'une hâte retrouver les "barbecues, inviter des potes, se détendre". Cédric, vient de sortir pour faire quelques courses, il rentre chez lui mais est tout content de pouvoir désormais aller et venir au gré de ses envies. "Ce qui m'a le plus manqué c'est de voir ma famille, mes amis, là la première chose que je vais faire c'est prendre ma voiture pour aller à Chalon-sur-Saône voir ma mère, on est très lié, deux mois sans la voir a été très long".

Serge "pétait un câble"

Serge lui n'en pouvait plus du confinement. "Comme on dit je pétais un câble, il me tardait de pouvoir m'aérer, sortir, m'oxygéner". Quant à Léone, 5 ans, elle aussi a trouvé le temps long. Que rêve-t-elle de faire ? "Une belle balade avec tous mes copains à vélo !" souffle la petite fille les yeux pétillants et la frimousse ravie.

Mais la prudence reste bien évidemment de mise

"Moi je vais continuer de rester chez moi car j'ai une maman de 98 ans et je ne veux prendre aucun risque" explique Simone, tandis que cette autre retraitée dit que le déconfinement ne "va pas changer grand chose car l'angoisse est toujours là, je pense que ça va durer encore quelques temps, j'espère que ça passera".