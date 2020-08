Au plus fort de l'épidémie de Coronavirus, le Centre Hospitalier Annecy-Genevois a récolté 465 000 euros de dons. Une partie de l'enveloppe a déjà permis d'acheter des respirateurs. L'argent va également servir à améliorer la qualité de vie des soignants.

Coronavirus: en deux mois et demi l'hôpital d'Annecy a récolté 6 fois plus de dons qu'en une année

Parmi les premiers mobilisés au mois de mars pour accueillir des malades du Coronavirus, le CHANGE a aussi été parmi les premiers à ressentir le manque de matériel, le surmenage de ses personnels, et à initier début avril un Fonds d'urgence COVID-19, facile d'accès et d'usage sur internet afin d'améliorer la prise en charge des malades, le bien-être des soignants, et financer la recherche sur la covid 19 .

Aujourd'hui le résultat dépasse toutes leurs espérances puisqu'en deux mois et midi , l'hôpital a reçu 6 fois plus de dons qu'en une année "classique", soit quatre cent soixante-cinq mille euros. Sur cette somme, dix-huit mille euros proviennent de particuliers.

"C'est une énorme surprise, à la hauteur de la crise sanitaire" Bérangère MARTINEL, responsable des communications et du mécénat à l'hôpital d'Annecy

Les salariés de Pfeiffer Vacuum ont donné 250 jours de congés, soit 58 000 euros

Aux dix-huit mille euros des particuliers, se sont ajoutés les dons des collectivités, des initiatives citoyennes, et des entreprises, comme le groupe industriel allemand Pfeiffer Vacuum, implanté à Annecy, qui a proposé à ses salariés de donner un ou plusieurs jours de congés, récupération, RTT, ou heures supplémentaires. Au total, ce sont 250 jours de travail qui ont été monétisé, sous forme d'un chèque de 58 000 euros remis au CHANGE.

65% de l'enveloppe sont destinés à acheter du matériel médical, des respirateurs l'ont déjà été pour le service réanimation, mais également des stéthoscopes, des moniteurs, des blouses, des gants, des lunettes. Et 18% de l'argent collectés vont être consacrés à l'amélioration de la qualité de vie des soignants. Une consultation interne des 4800 agents du CHANGE est en cours pour entendre leurs souhaits et besoins, avant d'arrêter les projets qui seront engagés l'année prochaine.

Depuis le début de l'épidémie, plus de 400 patients COVID ont été pris en charge au CHANGE dont 85 admis en réanimation.