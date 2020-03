Coronavirus en Dordogne : 120 demandes d'accueil d'enfants de personnels médicaux dans les écoles et collèges

Depuis ce lundi matin, les élèves ne vont plus à l'école, suite au confinement décidé pour tenter d'atténuer l'épidémie de coronavirus.

Tous les établissements restent fermés. Sauf pour les élèves qui sont des enfants de personnels médicaux. Au total, 120 demandes ont été formulées à ce jour en Dordogne explique Jacques Caillaut, l'inspecteur d'académie.

"Hier soir vers 20h, nous avions 120 demandes, dont une centaine concernaient le premier degré et une vingtaine le collège" dit-il.

"Ce lundi matin va être l'épreuve de vérité. Une centaine d'élèves dans le premier degré, sur 375 écoles, cela doit permettre un accueil. Mais les choses ont compliquées. Car on sait qu'on ne doit pas dépasser le seuil des 10 élèves au même endroit" explique Jacques Caillaut.

"Les enseignants seront volontaires. C'est sur la base du volontariat. Je sais qu'il y aura des possibilités d'accueil de ces enfants. Vendredi, il y avait déjà des professeurs volontaires" dit l'inspecteur.

Pour les professeurs, des organisations au cas par cas

Les conseils de classe eux se tiendront. "On va essayer. Pas forcément en présence des enseignants. Cela peut être des audio conférences, des utilisations de médias comme Skype, mais on va les tenir, car cela a une incidence sur les parcours des élèves" dit l'inspecteur.

"Les cours s'organisent à distance" poursuit Jacques Caillaut. "Au niveau du lycée, la mobilisation globale des professeurs et l'existence d'outils comme ProNote permet d'apporter des réponses. Le CNED aussi permet aux familles de se connecter" dit-il.

"Ce sera plus difficile dans les écoles primaires, et pour les petites et moyennes sections où les apprentissages sont liés à la motricité et au langage. Mais dès la grande section, le CNED pourra aider" explique l'inspecteur.

Les professeurs eux, peuvent aller dans les établissements. "Leurs obligations est d'assurer un service public pas fermé, ce qui ne veut pas dire un présentiel systématique. Le télétravail peut se faire très facilement". "Les enseignants ont les mêmes problèmes de garde d'enfant ou des problèmes de santé parfois, c'est du bon sens et du cas par cas" pour Jacques Caillaut.

"Un état de lieux sera fait avec le département pour la mise à disposition éventuelle d'ordinateurs dans les établissements pour ceux qui n'en posséderaient pas" explique l'inspecteur.

Enfin, difficile de dire combien de temps ce confinement durera. Sans doute jusqu'à la fin des vacances de printemps au moins.