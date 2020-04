137 agences postales et bureaux de poste vont rouvrir dès le lundi 20 avril annonce le groupe. Dans le détail, 65 bureaux seront accessibles ainsi que 72 agences postales. La Poste souhaite renforcer son maillage territorial pendant la crise du Covid-19.

Coronavirus en Dordogne : la liste des 137 agences postales et bureaux de poste ouverts dès lundi

Dans un communiqué de presse, la Poste de la Dordogne annonce l'ouverture, dès ce lundi 20 avril, de 24 bureaux de postes supplémentaires dans le département soit un total de 65 bureaux (bureaux de poste et des bureaux facteurs-guichetiers). Il faut ajouter à cela, l'ouverture de 72 agences postales où les retraits d'espèces sont possibles, un peu partout en Périgord. Des mesures barrières seront mises en place pour garantir la sécurité sanitaire des usagers de la Poste.



La liste des bureaux de poste ouverts dès lundi

Bergerac

Creysse

Issigeac

Coulounieix

Vergt

Montpon

Velines

Mussidan

St Astier

Nontron

Brantôme

Périgueux

Ribérac

Verteillac

Saint Aulaye

La-Roche-Chalais

Trélissac

Agonac

Boulazac

Saint-Pierre /Chignac

Cubjac

Le Bugue

Lalinde

Saint Cyprien

Belves

Sarlat

Carsac-Aillac

Salignac-Eyvigues

Cénac-et-Saint Julien

Terrasson

Thenon

Rouffignac

Thiviers

Excideuil

La Coquille

Eymet

Piegut Pluviers

Tocane St Apre

Le Buisson de Cadouin

Villefranche du Périgord

Castelnaud la Chapelle

Cénac et St Julien

Beynac et Cazenac

Hautefort

Salagnac Clairvive

Salignac les Eglises

Payzac

Razac sur l'Isle

Villamblard

Lamothe-Montravel

Champagnac de Belair

Périgueux-Le-Toulon

Bassillac

Cherveix-Cubas

Flavignac

Bussiere Galant

Les Eyzies

Villamblard

St Vincent de Connezac

Piegut Pluviers



La liste des 72 Agences postales ouvertes dès lundi

ANGOISSE

BADEFOLS-D'ANS

BEAUMONTOIS EN PERIGORD

BEAUPOUYET

BEAUREGARD-DE-TERRASSON

BOUNIAGUES

BUSSEROLLES

BUSSIÈRE-BADIL

CARLUX

CAZOULÈS

CELLES

CENDRIEUX (VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU)

CHAMPAGNE-ET-FONTAINE

CHAMPNIERS-ET-REILHAC

CHAMPS-ROMAIN

CHÂTRES

CHAVAGNAC (LES COTEAUX¨PERIGOURDINS)

COURSAC

COUX-ET-BIGAROQUE-MOUZENS

COUZE-ET-SAINT-FRONT

DAGLAN

DOMME

ÉCHOURGNAC

FIRBEIX

FOSSEMAGNE

GÉNIS

GOUT-ROSSIGNOL

GRAND-BRASSAC

GRIGNOLS

GROLÉJAC

LA BACHELLERIE

LA CHAPELLE-GONAGUET

LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE

LANQUAIS

MANZAC-SUR-VERN

MARQUAY

MAURENS-EYRAUD-CREMPSE

MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG

MENSIGNAC

MEYRALS

MIALLET

MILHAC-DE-NONTRON

MONBAZILLAC

MONTAGRIER

MONTFERRAND-DU-PÉRIGORD

MONTPEYROUX

MONTREM

MOULIN-NEUF

NEGRONDES

PETIT-BERSAC

PLAZAC

SAINT ANTOINE CUMOND

SAINT ESTEPHE

SAINTE EULALIE D ANS

SAINT FRONT DE PRADOUX

SAINT FRONT LA RIVIERE

SAINT GEORGES DE MONTCLAR

SAINT JEAN DE COLE

SAINT MARTIAL D ARTENSET

SAINT MARTIAL DE NABIRAT

SAINT MARTIN DE GURSON

SAINT POMPONT

SAINT PRIVAT DES PRES

SAINT SAUD LACOUSSIERE

SAINTE SABINE BORN

SARLANDE

SARLIAC-SUR-L'ISLE

SAVIGNAC LEDRIER

SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD

TREMOLAT

VANXAINS

VARAIGNES



La Poste annonce aussi l'ouverture de quatre Maisons de Service au Public ou Espaces France Services à Mareuil, Monpazier, St-Alvère et Lanouaille.