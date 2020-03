Coronavirus en Dordogne : "sortir, c'est participer à la propagation du virus" dit la directrice de l'ARS

Alors que l'épidémie de coronavirus s'accélère, France Bleu Périgord vous proposait ce lundi matin une matinale spéciale. La directrice de l'ARS Dordogne Marie-Ange Perulli a fait le point sur la situation sanitaire dans notre département.

"Nous avons 7 cas, trois hospitalisés dans un état pas grave du tout, ils ne sont pas en réanimation". Voilà pour le bilan en Dordogne, qui reste encore relativement épargné par le Covid-19.

"Ici en Nouvelle-Aquitaine, nous dépistons systématiquement les cas confirmés, les cas contacts et les cas revenant de zones à risque. On continue le dépistage systématique. Le seuil épidémique nous permet encore de le faire pour l'instant" a précisé la directrice.

Ré écoutez l'interview de Marie-Ange Perulli, directrice Dordogne de l'ARS Copier

Mais l'inquiétude grandit, au fil des mesures de confinement annoncées. Et les Périgourdins appellent déjà trop le 15.

"Le 15 est saturé par des appels qui n'ont rien à voir avec des urgences médicales. Je rappelle que l'appel au 15 ne peut se faire que si on a de la fièvre, que l'on tousse et que l'on a des malaises. Là c'est un appel solennel, n'engorgez pas le SAMU et le 15" dit la directrice de l'ARS.

Des gestes barrière à répéter encore et encore

"Je répète les règles élémentaires, tousser dans le coude, se laver les mains fréquemment, se tenir dans les files à un mètre les uns des autres" martèle Marie-Ange Perulli.

"L'épidémie va arriver, même en Dordogne. Mais dans 85% des cas, les gens vont guérir. Pour les cas graves, nous avons une vingtaine de lits en Périgord, mais on est capable d'augmenter encore, notamment au centre hospitalier de Périgueux".

Il s'agit aussi de protéger les médecins de ville, les généralistes.

"L'état des stocks en masque doit amener à prioriser la distribution. En Nouvelle-Aquitaine, on a recensé les masques, et une distribution va se faire en début de semaine. Pour l'instant, on en a, il suffit d'organiser la distribution pour les professionnels de santé".

Mais la prise de conscience doit encore une fois être collective.

"J'entends trop souvent encore je n'ai pas peur du coronavirus, donc je ne change rien. Il est probable que nous l'attrapions. Si on continue à sortir, on participe activement à aggraver la propagation à l'échelle de la société. L'idée est donc d'étaler les cas en se confinant, cela permet de ne pas engorger les hôpitaux".

Un Périgourdin sur deux pourrait potentiellement attraper le coronavirus à terme.

"Cela va s'étaler dans le temps. Il vaut mieux l'attraper plus tard que maintenant. C'est toute la stratégie de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, d'endiguer la propagation du virus, en faisant les dépistages systématiques" dit Marie-Ange Perulli.