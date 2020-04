Coronavirus en Dordogne : 165 points de contact postaux ouverts en Dordogne à compter de ce lundi

A compter de ce lundi 27 avril, les bureaux de poste de Montignac-Lascaux, Sigoulès, Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin et Saint-Vincent-de-Connezac rouvrent leurs guichets. Ces réouvertures portent à 64 le nombre de bureaux désormais ouverts (parmi lesquels onze bureaux de poste facteurs guichetiers et quatre Maisons de Services au public. Ces cinq ouvertures de bureaux viennent renforcer les 87 agences postales communales et les quatorze Poste relais chez les commerçants. Ce qui porte à 165, le nombre de contact postaux désormais ouverts en Périgord.

Liste des 49 bureaux de poste ouverts:

Bergerac, Issigeac, Coulounieix-Chamiers, Vergt, Montpon-Ménestérol, Vélines, Mussidan, Saint-Astier, Nontron, Brantôme, Périgueux Théâtre, Ribérac, Verteillac, Saint-Aulaye, La-Roche-Chalais, Trélissac, Agonac, Boulazac, Saint-Pierre-de-Chignac, Cubjac, Le Bugue, Lalinde, Saint-Cyprien, Belvès, Sarlat, Carsac-Aillac, Salignac-Eyvigues, Cénac-et-Saint-Julien, Terrasson, Thenon, Rouffignac, Thiviers, Excideuil, La Coquille, Eymet, Piégut-Pluviers, Tocane-Saint-Apre, Le Buisson-de-Cadouin, Villefranche-du-Périgord, Castelnaud-la-Chapelle, Beynac-et-Cazenac, Hautefort, Salagnac Clairvive, Savignac-les-Eglises, Payzac, Montignac-Lascaux, Sigoulès, Gardonne, Lamonzie-Saint-Martin.

Liste des onze bureaux facteurs-guichetiers:

Lamothe-Montravel, Champagnac-de-Belair, Périgueux-Le-Toulon, Bassillac, Cherveix-Cuba,s Flavignac, Les Eyzies, Razac-sur-l'Isle, Villamblard, Creysse, et Saint-Vincent-de-Connezac.



Liste des quatre Maisons de service au public ou Espaces France services

Mareuil-sur-Belle, Monpazier, Sainte-Alvère et Lanouaille.

La liste actualisée des bureaux de poste ouverts, avec les jours et les horaires, est disponible ici