Un an après le premier confinement : "Des livreurs en burn out" assure le manager d'une pizzeria de Périgueux

Il y a un an débutait le premier confinement en France. La crise sanitaire du Covid-19 a mis en lumière les "héros du quotidien", ceux sans qui la France n'aurait pas pu tenir. Les soignants, les caissiers, les éboueurs ou encore les livreurs n'ont pas arrêté de travailler pendant les confinements, au péril de leur santé. Ils exercent des métiers indispensables au bon fonctionnement de notre société.

La livraison de repas en plein boom

Les restrictions sanitaires ont ainsi particulièrement boosté le secteur de la livraison de repas. Les livreurs ont vu leur rythme de travail s'intensifier. Pour Emmanuel Batissou, livreur et responsable de La Boîte à Pizza à Périgueux, cette année a été très difficile. "Ça a été une année de dur labeur", résume-t-il. Les commandes ont explosé depuis le premier confinement, les livreurs de La Boîte à Pizza sont débordés.

Des livreurs en burn out

À tel point que certains employés ont craqué. "On a des livreurs qui finissent en burn out, qui n'en peuvent plus, raconte-t-il. Parce qu'on travaille énormément, on fait du cinq jours sur sept et on a des horaires assez contraignants, on bosse de 11 heures à 14 heures, puis on reprend à 18 heures, jusque minuit parfois. La fatigue commence à se faire ressentir."

Le couvre-feu et la fermeture des lieux culturels aggravent la situation : "On n'a plus rien pour évacuer le stress. On est déjà sous pression en permanence, là on n'en peut plus", précise Emmanuel Batissou.

"On a tendance à plus apprécier un sourire qu'un pourboire"

L'absence de contact avec la clientèle est également difficile à vivre. "Si je suis devenu livreur, c'était pour avoir un contact avec les clients. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en a quasiment plus", confie-t-il. "Maintenant, on a tendance à plus apprécier un sourire qu'un pourboire, puisque les gens sont très fermés. Ça fait partie des choses qui me manquent", poursuit Emmanuel Batissou.

Agressivité de certains clients

Mais certains clients sont également devenus "un peu plus intransigeants", d'après ce responsable. "Avant le Covid, ils restaient patients si la livraison avait quelques minutes de retard", explique Emmanuel Batissou. Depuis un an, il remarque une tendance à "l'agacement" chez les clients, qui peut parfois mener jusque l'agressivité. "J'ai eu le cas d'un employé qui s'est vu menacer de coups s'il avait du retard la prochaine fois ! Ça devient vraiment difficile de faire notre travail", regrette-t-il.

Emmanuel Batissou n'attend désormais qu'une seule chose : "prendre du repos" pour se ressourcer.