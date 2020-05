Confinement en Dordogne : un chef de service à l'hôpital de Sarlat a du se battre pour obtenir des masques

Une tribune non signée sur le blog du site Médiapart est à l'origine des tensions. Au point de voir la direction de l'hôpital porter plainte pour diffamation. Mais depuis les langues se délient.

Un médecin a menacé de fermer son service

C'est la gestion de la crise sanitaire du Covid 19 qui est au cœur du sujet. Le Docteur Philippe Eymerit est chef du service cardiologie. Il a du taper du poing sur la table pour obtenir des masques. "J'avais pris la décision dans mon service que les soignants aient des masques, explique t-il, c'était le 18 Mars. Le 20 mars au matin en arrivant, je me rends compte que certains soignants n'ont plus de masques. Je demande pourquoi et on me réponds que les cadres ont dit qu'il ne faut pas en porter ! Je vous le dis, je me suis mis en colère! Dans l'après midi, j'ai menacé de fermer le service...".

Une infirmière va plus loin et confirme. "On nous a imposé de ne pas mettre de masque, dit elle. On ne se sent pas soutenu".

La Direction de l'Hôpital se défend. Pour Anne Rousselot Soulière la Directrice, tout a été fait dans les règles. " A l'époque, dit elle, _il n'était pas préconisé par les autorités sanitaires de porter des masques, tout le temps, dans les services"_.

Menaces de blâmes ?