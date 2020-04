Coronavirus en Dordogne : à Nontron, l'entreprise Hermès participe à la fabrication de masques de protection

Les maires des 505 communes de Dordogne sont de plus en plus nombreux à vouloir équiper leurs administrés de masques afin de les protéger du coronavirus. Certaines entreprises périgourdines se sont lancées dans la fabrication de masques en tissu mais ne pourront répondre rapidement à la demande, bien supérieure à l'offre.

Un total de 3.000 masques

A Nontron, le maire a trouvé une solution locale pour équiper les habitants de la ville de 3000 masques dans les meilleurs délais. "Nous avions une solution toute prête dans notre secteur détaille Pascal Bourdeau. J'ai deux entreprises sur place, Decourt (qui commercialise du tissu, du cuir et des peaux en gros à Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert) chez qui nous achetons le tissu, et Hermès, entreprise bien connue en Dordogne, en France et dans le monde et qui s'est proposée de découper ce tissu".

Une trentaine de couturières bénévoles

Les pièces ainsi découpées seront réparties ensuite entre une trentaine de couturières bénévoles, en charge de la confection proprement dite. "Et je lance un appel à candidature pour en trouver d'autres indique Pascal Bourdeau pour doter de masques l'ensemble de la population nontronnaise". "Ce ne sera pas des masques Hermès" tient à préciser le maire de Nontron. Mais c'est vrai que je suis très content qu'une entreprise avec une telle notoriété puisse nous accompagner conclut-il.