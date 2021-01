La préfecture a publié ce jeudi soir des détails sur les centres de vaccination contre le coronavirus qui ouvriront la semaine prochaine à Nontron et Ribérac, notamment pour les plus de 75 ans

Coronavirus en Dordogne : comment se faire vacciner pour les plus de 75 ans à Nontron et Ribérac ?

On en sait plus sur les centres de vaccination à Nontron et à Ribérac qui ouvriront pour les plus de 75 ans notamment mais aussi pour les personnes susceptibles de développer une forme grave du Covid-19 pour cause de comorbidités.

A Nontron, ce sera au sein du centre hospitalier 1 place de l'Eglise à partir de mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Il sera ouvert tous les jours de mardi à vendredi. Pour s'inscrire, un numéro : le 05 53 60 89 24 ou sur Doctolib.

A Ribérac, ce sera 36 rue Jean Moulin dans les locaux du centre hospitalier à partir de mardi. Les vaccinations auront aussi lieu jeudi, vendredi et samedi.

Mardi de 9h à 12h, jeudi de 13h à 17h, vendredi de 9h à 12h, et le samedi de 9h à 12h. Pour s'inscrire : 05 53 92 62 03 ou sur Doctolib.

Précisions importantes : si les plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous sans préalable, les personnes de tout âge présentant des comorbidités (trisomie, cancer, insuffisance rénale grave et transplantés) doivent avoir une ordonnance de leur médecin. Les centres vaccinent aussi les personnels soignants de plus de 50 ans et les aides à domicile. Rappelons que la vaccination se fait UNIQUEMENT sur rendez-vous.

Soyez patients, car les lignes sont prises d'assaut et la plateforme Doctolib connaît des dysfonctionnements liés à une affluence record.