Coronavirus en Dordogne : des coloriages Boul'z et Zac pour les petits Périgourdins confinés

Pour divertir les petits Périgourdins confinés chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus, Zac le lion et Boul'z le taureau ont posé comme modèle de coloriage pour le dessinateur Greg. Zac et Boul'z sont les mascottes du Boulazac Basket Dordogne, le club de basket périgourdin de Jeep Elite à l'arrêt à cause du coronavirus.

Il existe plusieurs modèles de coloriage à télécharger chez soi et à colorier. En voici quelques uns mais pour obtenir d'autres modèles, vous pouvez contacter directement Zac sur sa page Facebook ICI.