coronavirus en Dordogne : Des familles en difficulté pour organiser l'école à la maison

Il était écrit de contacter les responsables du collège en cas de difficultés. Solange l'a fait mais elle reste sans solution. Songe rencontre deux gros problèmes : un ordinateur pour trois personnes à la maison et elle se sent inapte pour venir en aide à sa fille en difficulté dans certaines matières.

"Au bout d'un moment on n'arrive plus à suivre"

"Je suis assistante materne avec un BEP/CAP hotellerie-restauration", raconte Solange, "avec un CAP petite enfance. Tout ce qui est collège c'est plus d'actualité. Que les profs envoient les cours et les exercices, c'est bien, mais quand on a plus la capacité pour aider à la maison, comment on fait ?"

C'est un appel de détresse que lance Solange car, outre ses difficultés propre pour venir en aide à sa famille, il y a également un problème logistique.

Ma fille travaille sur mon smartphone

"Ma fille est sur mon téléphone" dit Solange. "Je lui sors ses cours et ses exercices par ordinateur et sur l'imprimante mais elle doit attendre car mon fils utilise aussi l'ordinateur pour faire son travail, c'est très compliqué". Le fils de Solange est en CE2 dans une CLIS, une classe pour l'inclusion scolaire. Il demande beaucoup d'attention.

Evidemment, Solange a entendu la promesse de Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne, qui ce mardi annonçait qu'il y aurait des prêts d'ordinateurs portables et tablettes pour tous les collégiens qui n'en ont pas.

Solange qui, sait qu'elle n'est pas la seule dans cette situation, interpelle également l'Inspection académique de la Dordogne.