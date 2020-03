Coronavirus en Dordogne : des petits footballeurs remercient le personnel soignant dans une vidéo

Ce sont de jeunes footballeurs. Ils ont 10 et 11 ans et jouent au COCC football, le club de foot de Coulounieix-Chamiers, en Dordogne, tout près de Périgueux. Et ils ont voulu, en cette période de confinement, faire passer un message de soutien au personnel médical