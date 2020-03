Coronavirus en Dordogne : des obsèques célébrées en petit comité

À cause de l'épidémie de Covid-19, les cérémonies pour célébrer les morts sont méconnaissables. Il n'y a plus de messe ni de rassemblement après l'enterrement.

"En temps normal, la douleur est partagée dans les enterrements, cette fois-ci il y avait un peu plus de distance." En Dordogne, Daniel Province a célébré le décès de son oncle dans la plus grande sobriété mercredi 18 mars. Henri Province, ancien résistant de la Seconde guerre mondiale, aurait pourtant dû recevoir tous les honneurs pendant son enterrement mais l'épidémie de coronavirus en a voulu autrement.

Une cérémonie sans messe

Afin de respecter les consignes du gouvernement, moins d'une vingtaine de personnes ont assisté à la mise sous terre de Henri Province. Le rendez-vous était donné directement au cimetière de Sainte-Marie-de-Chignac à Boulazac : "C'était vraiment en plein air avec des distances que chacun a respectées. Deux temps nous ont manqué : le temps de messe que le curé n'a pas pu faire, il a donc dit un petit mot lors de l'enterrement, et la réunion familiale à la fin de la cérémonie." raconte Daniel Province. Le neveu du défunt et sa famille ont rendu hommage au résistant sans les honneurs de l'État : "Il n'y avait pas les porte-drapeaux comme cela se pratique d'habitude. Nous avons donc commémoré son engagement lors de la Seconde guerre mondiale par des discours."

Le neveu du défunt raconte les obsèques réorganisées à cause du coronavirus Copier

La famille n'a pas eu le droit de toucher au cercueil ni de s'adresser les condoléances par un serrage de main ou une bise.

Faire ses adieux sur internet

Des cérémonies sans fleurs ni couronnes, on découvre aujourd'hui celles sans messe ni contact physique. Avec le coronavirus, les consignes sont strictes : les cérémonies funéraires sont limitées à vingt personnes, les crématoriums, notamment de Périgueux et Bergerac n'acceptent plus de public, la communion est proscrite lors des messes dont la durée est réduite à 20 minutes au lieu d'une heure.

Pour pallier la participation aux obsèques, une entreprise propose de les vivre gratuitement sur internet. "Le service est à disposition des familles qu'on accompagne et de l'ensemble des pompes funèbres de France. Le maître de cérémonie a pour mission de faire la captation de la cérémonie grâce à un smartphone. Elle est alors retransmise en direct sur notre site internet afin que toute la famille en profite." explique Philippe Meyralbe, co-fondateur d’AdVitam, un service d’organisation des obsèques sur internet.

À cause des mesures exceptionnelles de confinement actuellement en vigueur, mercredi dernier sur France 2, le Premier ministre Edouard Philippe a recommandé aux proches d'une personne décédée de ne pas se déplacer pour assister à la cérémonie d'obsèques.