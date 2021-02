Coronavirus en Dordogne : deux nouveaux centres de vaccination vont ouvrir en Périgord

L'Agence régionale de Santé et la préfecture de la Dordogne annoncent l'ouverture de deux nouveaux centres de vaccination dans le département. Il s'agit de Montpon et de Saint-Alvère.

A ce jour, sept centres de vaccinations sont opérationnels en Dordogne. Deux autres doivent ouvrir également à partir du 22 février : Lanouaille et Villefranche du Périgord.

La carte des lieux de vaccination dans le département