Coronavirus en Dordogne : deux restaurants étoilés lancent une vente de paniers-repas gastronomiques

Le patron du Vieux Logis à Trémolat et de la Tour des Vents à Monbazillac, Jean-Pierre Forloubeix, a décidé de proposer des paniers-repas gastronomiques à emporter, deux fois par semaine, pour les particuliers et les entreprises. Les 75 premiers paniers-repas à 35€ seront vendus ce jeudi 23 avril aux clients qui ont réservé par téléphone. Les deux restaurants renouvelleront cette vente deux fois par semaine (soit les mardis et vendredis, soit les mercredis et dimanches selon la demande des clients). Jean-Pierre Forloubeix envisage aussi de proposer des paniers-repas de fête à 45€ pour le 1er-mai, pour la fête des mères, pour la fête des pères. 10% de la valeur des repas vendus sera reversé aux soignants. Depuis le début du confinement, le Vieux Logis à Trémolat et la Tour des Vents ont déjà offert 1.600 gâteaux aux EHPAD voisins.

Des paniers repas pour garder la main

La vente de ces paniers-repas ne couvre pas les frais fixe des deux restaurants étoilés, mais leur fabrication permet aux deux chefs, Damien Fagette à Monbazillac et Vincent Arnould à Trémolat, de maintenir leurs équipes en activité. Cette vente permettra aussi de maintenir à 100% le salaire des 74 employés des deux restaurants étoilés, contre six journées de travail chacun par mois (ils seraient sinon payés 84% de leur salaire habituel).

Le début d'une formule de repas moins chers

Ces menus à emporter à 35€ seront proposés deux fois par semaine, pendant toute la durée du confinement, et peut-être même au delà. Le tarif de ces paniers est très loin du prix du repas d'un restaurant étoilé, mais pour Jean-Pierre Forloubeix, cette vente ne menace pas les étoiles attribuées par le guide Michelin "actuellement les restaurants ne peuvent pas être inspectés par le Michelin dans des conditions normales, puisque tous le monde est fermé. Mais nos équipes restent compétentes et nous nous adaptons pour sauver nos emplois, notre tourisme et les producteurs locaux." Pour Jean-Pierre Forloubeix, ces paniers repas préfigurent une politique de prix plus accessibles sur certaines prestations après le confinement, même quand la clientèle internationale sera revenue. Pendant la première semaine, c'est la brigade de Damien Fagette à Monbazillac qui confectionnera les paniers-repas. Vincent Arnould et son équipe prendront le relais la semaine prochaine.

Pour Jean-Pierre Forloubeix cette fabrication de paniers-repas permet d'abord de maintenir les équipes en action Copier

Pour réserver un panier-repas, il faut appeler La Tour des Vents au 05.53.58.30.10.