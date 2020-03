Coronavirus en Dordogne : environ 80 amendes délivrées depuis le début du confinement

Les policiers et les gendarmes contrôlent tous les jours en Dordogne. Photo d'illustration

En Dordogne, environ 80 amendes pour non respect du confinement ont été délivrées depuis le début de la période de restriction de déplacement en vigueur depuis mardi dernier. Le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat a fait le bilan ce vendredi 20 mars sur France Bleu Périgord.

Le montant de l'amende varie depuis mercredi entre 135 et 375 euros . Les policiers et les gendarmes périgourdins contrôlent tous les jours les personnes qui sont dehors, à pied ou en voiture. Ce sont soit des contrôles fixes ou alors des contrôles mobiles et ponctuels.

Vous ne devez sortir que sous certains motifs : aller travailler, rendez vous chez le médecin, aller faire vos courses ou aller à la pharmacie, aider un proche en difficulté, promener votre chien, faire du sport mais footing uniquement et à côté de chez vous. A chaque fois, vous devez avoir sur vous une attestation sur l'honneur qui explique le motif de votre sortie.