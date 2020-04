Francis Cabrel raconte son confinement : "J'espère qu'on tirera les leçons de tout cela"

Tous les soirs, les fans de Francis Cabrel attendent le moment. Seul avec sa guitare, avec l'éclairage subtile de la lumière du jour, le chanteur entame des "pépites" oubliées.

Sur Baboo Music et sur les réseaux sociaux, le succès est considérable. C'est sa fille, Aurélie, qui est l'origine de cette idée.

"Une façon d'occuper le temps" - Francis Cabrel

Francis Cabrel a accordé un entretien à France Bleu Périgord. Il parle de ce confinement qu'il vit chez lui à Astaffort en Lot-et-Garonne. De cette nature qui semble aller mieux depuis quelques temps. Mais aussi de ses projets. Des concerts qu'il ne pourra pas donner. Il nous fait part de tout cela avec gentillesse et élégance. Comme d'habitude.

Francis Cabrel se dit notamment beaucoup plus optimiste qu’il ne l’était les 15 premiers jours du confinement. "Il y aura un monde d’après" estime le poète, "j'espère qu'on retirera les leçons de tout ça, bien entendu qu'on vivra un peu différemment si possible."

Le chanteur fait le compte de ses concerts annulés : 30 pour l’instant. Mais plus qu'à lui, il pense surtout au monde du spectacle : "C’est quand même très, très, très dommageable et grave pour toute la famille du spectacle en général : musiciens, techniciens, salles de spectacle, etc. Ça, c'est toute une économie qui vacille. À souhaiter que ça recommence quand même à l’automne."

"Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de guitare et de piano"

Quant à son album en préparation, le chanteur Lot-et-Garonnais espère encore pouvoir le sortir début octobre : "Il est prêt. Il n'y a plus que mixage qui va durer 15 jours."

Qu'écoute le chanteur du Sud-Ouest durant le confinement ? "Eh bien justement, je n’écoute pas grand chose, non. Je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup de guitare et de piano." "Je suis plutôt dans l’observation", poursuit-il. "C'est vrai que la nature est assez belle, assez épanouie. Elle a l'air complètement surprise de ce qui lui arrive. Donc, je suis plutôt dans le contemplatif" conclut le chanteur.

Un hommage à Christophe