Coronavirus en Dordogne : "il y avait une certaine inconscience" dit le patron d'un restaurant

Le patron du restaurant pub le Bureau à Boulazac en Dordogne a fait son dernier service ce samedi soir avant de fermer, conformément aux consignes du gouvernement suite à la crise du coronavirus.

Seuls les commerces vitaux pourront rester ouverts (stations services, commerces alimentaires, pharmacies, banques...).

Les restaurants comme celui de Jean-François Cros ont donc fermé.

"Hier soir à minuit, nous avons fermé l'établissement. On pratiquait les consignes déjà, mais je dois avouer qu'il y avait une certaine inconscience de la part de beaucoup de gens. Cela n'arrive qu'aux autres. J'avais l'impression de vivre cela" dit le restaurateur.

"On s'interrogeait avec les salariés. On se lavait les mains. On restait distants des clients. Et malgré cela, on avait eu une très faible baisse de fréquentation de l'établissement" poursuit-il.

Réécoutez l'interview de Jean-François Cros Copier

Le restaurateur ne veut pas trop penser pour l'instant aux conséquences économiques, seule compte la santé des Français dit-il.

"J'ai enjoint la députée du Périgord noir de fermer, on ne pouvait plus continuer comme cela" dit le patron.

"C'est une catastrophe économique, mais il n'y a pas de pire catastrophe que la morte de nos proches. Je m'attendais à ce que l'on ferme dès jeudi. Les coffre forts n'ont jamais accompagné les cercueils..." conclue-t-il.