Coronavirus en Dordogne : l'association France Alzheimer met en place un soutien psychologique par téléphone

Pour aider les familles touchées par la maladie d'Alzheimer pendant cette période de confinement, l'association France Alzheimer met en place deux ligne de téléphones et une adresse mail pour proposer un soutien psychologique. Des psychologues de l'association répondent aux familles concernées par la maladie d'Alzheimer qui peuvent subir des difficultés ou du stress à cause de cette période de confinement. et de cette épidémie de coronavirus.

Les numéros d'appel sont les suivants : 06.70.80.90.07 ou 06.72.71.66.70

Pour leur écrire : alzheimer.dordogne@orange.fr