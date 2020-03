A Bergerac, le centre hospitalier Samuel Pozzi s'organise pour freiner l'épidémie et pour anticiper la prise ne charge des patients atteints par le coronavirus. Le plan blanc qui est un plan de mobilisation interne a été activé pour gérer au mieux la crise sanitaire du coronavirus.

Coronavirus en Dordogne : l'hôpital de Bergerac annule toutes les consultations et opérations non-urgentes

Aux urgences de Bergerac, il y a désormais deux accueils pour séparer les cas potentiels de coronavirus et les autres. Photo d'illustration

Comme l'hôpital de Périgueux, le centre hospitalier de Bergerac se mobilise pour freiner l'épidémie de coronavirus et pour anticiper la prise en charge des malades à venir.

Si vous avez un rendez-vous, vous serez appelés dans les jours à venir

Toutes les consultations, les examens et les opérations non urgentes sont déprogrammées. Tous les patients sont ou seront contactés dans les jours et les semaines à venir. L'hôpital leur demande de ne pas appeler pour ne pas surcharger le standard.

Les urgences sont toujours accessibles en cas de besoin "urgent".

Toutes les visites sont interdites sauf dérogation

Pour protéger les patients, l'hôpital a décidé d'interdire toutes les visites sauf cas exceptionnel "pour accompagner un patient en fin de vie, pour accompagner un enfant en service pédiatrie ou encore pour assister à la naissance de son enfant". Ces exceptions ne sont valables que si l'accompagnant ne présente pas de symptômes comme de la fièvre ou de la toux.

Double accueil aux urgences

Le service des urgences possède désormais deux accueils distincts pour séparés les patients qui pourraient être contaminés au coronavirus et les autres qui viennent pour d'autres blessures.

99 lits sont dédiés à l'accueil des patients qui présentent des symptômes et qui ont besoin d'être hospitalisés.

L'hôpital de Bergerac peut prendre en charge "les cas possibles" mais dès qu'un cas est confirmé, il sera transféré sur l'hôpital de Périgueux. Le centre hospitalier Samuel Pozzi ne peut accueillir un patient contaminé que pendant 72 heures maximum.