Coronavirus en Dordogne : l'hôpital de Périgueux s'organise pour faire face à l'épidémie

Face à l'épidémie de coronavirus en France, l'hôpital de Périgueux s'organise depuis plusieurs semaines. Dans un communiqué, envoyé ce mardi 17 mars, la direction de l'hôpital détaille ces mesures.

Double accueil et report des opérations non-urgentes

Des tentes blanches sont installées devant les urgences pour répartir les patients. Deux accueils existent pour séparer les patients qui se présentent avec les symptômes du coronavirus et les autres. Les opérations non urgentes "qui ne mettent pas en danger la vie des patients" sont déprogrammées et reportées. Seules les urgences et les opérations de cancérologie sont maintenues. En ce qui concerne les consultations, celles des patients à risque sont déprogrammées.

Les consultations pour les femmes enceintes sont maintenues mais elles doivent venir seules, non-accompagnées.

L'hôpital anticipe et lance un appel à la mobilisation

L'hôpital lance un appel aux soignants à la retraite. Certains se sont déjà manifestés pour être mobilisés en cas de besoin. Un groupe Facebook a également été créé pour organiser la garde des enfants du personnel de l'hôpital. Les futurs infirmiers et infirmières se proposent pour garder les enfants. En parallèle, le Grand Périgueux et l'Education nationale organisent un service minimum pour l'accueil des enfants

Visites interdites sauf dérogation du médecin

Depuis la semaine dernière, les visites à l'EHPAD de l'hôpital sont interdites tout comme dans l'unité de soins longue durée, l'USLD. Depuis ce mardi 17 mars, les visites sont interdites dans tous les autres services sauf dérogation du médecin. Dans le service pédiatrique, les visites des parents sont contrôlées et limitées à un seul parent s'il ne présente pas de symptômes.

A la maternité, un seul accompagnant est accepté s'il ne présente pas de symptômes. Les visites de la famille sont interdites jusqu'à nouvel ordre.