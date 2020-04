Coronavirus en Dordogne : La course aux masques prend une tournure singulière en bergeracois

L'état et l'académie de médecine ont un peu changé leur discours sur le port du masque ou non. Et cela en quelques jours. Aujourd'hui la tendance est clairement au port du masque. Résultat, la population s’affole, se précipite dans les pharmacies et harcèle les professionnels de santé qui ne peuvent fournir.

Le changement de discours fait monter l’anxiété

Angéline Riché pharmacienne à Bergerac Copier

Une vidéo pour faire comprendre