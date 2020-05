Coronavirus en Dordogne : la fête du couteau de Nontron est annulée

La 25e édition de la fête du couteau de Nontron est annulée annoncent ce jeudi 28 mais les organisateurs dans un communiqué. Elle devait se tenir les 8 et 9 août prochain.

Il n'y aura pas de fête du couteau à Nontron cet été. La 25e édition est annulée à cause de l'épidémie de coronavirus annoncent ce jeudi matin les organisateurs de l'événement.

Ils expliquent que "les dernières mesures prises par le gouvernement à cause de l'épidémie de coronavirus et suivant les consignes de la Sous-préfecture", la Communauté de communes du Périgord Nontronnais annule la 25e édition. Elle devait se dérouler le 8 et le 9 août prochain. En revanche, les stages de forge coutelière de la Fête sont maintenus du 5 au 9 août.

Les organisateurs donnent rendez-vous le 7 et le 8 août 2021.