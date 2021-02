Coronavirus en Dordogne : la galerie commerciale de la Feuilleraie va rester fermée

C'est l'une des conséquences des nouvelles mesures restrictives émises par le gouvernement, pour tenter d'éviter un nouveau confinement : la galerie commerciale non alimentaire du centre de la Feuilleraie à Trélissac en Dordogne va devoir rester fermée

Vous le savez nous échappons pour l'instant au confinement comme l'a annoncé ce vendredi soir le premier ministre Jean Castex. Mais pas à de nouvelles mesures de restrictions. Les contrôles du couvre-feu sont renforcés. +30% depuis quelques jours, selon le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Les frontières sont désormais fermées.

Mais il y a aussi la fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 carrés non alimentaires. Du coup, en Dordogne, le centre commercial La Feuilleraie annonce sur sa page Facebook que sa galerie commerciale sera fermée. Le Leclerc lui reste ouvert. A priori, le Auchan de Marsac et l'hypermarché de Creysse ne sont pas concernés.