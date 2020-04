Coronavirus en Dordogne : la mairie de Trélissac distribue des masques à ses habitants

Les masques sont distribués ce jeudi 30 et le lundi 4 mai aux habitants de Trélissac. Photo d'illustration

La distribution de masques gratuite a distribué ce jeudi 30 avril à la mairie de Trélissac en Dordogne. Ces masques lavables ont été fabriqués par 125 couturières bénévoles. 1.500 masques sont réservés pour les enfants.

Distribution à la mairie avec une pièce d'identité

La distribution se déroule le jeudi 30 avril et le lundi 4 mai, de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures. Pour obtenir un masque lavable, il faut venir avec une pièce d'identité et une attestation de déplacement dérogatoire pour justifier son déplacement.

Pour les personnes les plus fragiles, les élus se déplaceront pour apporter les masques chez elles.