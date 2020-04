Coronavirus en Dordogne : Le calme dans les prisons après la tempête des premiers jours de confinement

Plus de parloir-familles, plus de cours ni d'ateliers. Le centre de détention de Neuvic doit son calme à la libération anticipée de 80 détenus.

On pouvait s'attendre à des réactions hostiles après l'annonce par le chef de l'Etat, ce lundi soir, du prolongement d'un mois des mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Les syndicats pénitentiaires UFAP et FO du centre de détention de Neuvic notent le calme et la compréhension de la situation des détenus.

C'était loin d'être le cas lors de la mise en place des mesures : Plus de parloirs-familles, Plus d'ateliers ni de cours. Donc plus d'argent, ni occupations. La ministre de la justice, Nicole Belloubet, avait tenté de limiter les effets du confinement en octroyant une aide mensuelle de 40 euros de téléphone pour chaque détenu, la télévision gratuite, et 20 euros pour cantiner pour les plus démunis. Mais l'angoisse lié au coronavirus, l'absence de contact avec l'extérieur a fait monter la températures dans plusieurs prisons. L'impossibilité d'alimenter les petits trafics de drogue, note aussi FO pénitentiaire. Le même syndicat relate un début de mutinerie au centre de détention de Neuvic, rapidement maîtrisé au tout début de la période de confinement.

les libérations conditionnelles ont fait baisser la pression

Au centre de détention de Neuvic, les syndicats pénitentiaires s'accordent sur le fait que la seule mesure qui a vraiment fait baisser la pression, c'est la libération anticipée de 80 détenus depuis le début du confinement. La situation était explosive les mois précédents avec jusqu'à plus de 380 détenus. A Neuvic, ils sont 310 aujourd'hui si l'on tient compte des détenus arrivés d'Uzerche en Corrèze après la mutinerie du 22 mars où 200 cellules ont été brûlées.

Les gardiens de prison notent avec soulagement le calme méconnu depuis bien longtemps. Beaucoup moins de violence, moins de bruit et moins de trafic aussi. Et de souhaiter, non sans humour, que la situation perdure. "On a trouvé un équilibre" dit le syndicat UFAP. Équilibre fragile à l'épreuve du temps très long qui doit emmener les détenus, isolés, jusqu'au 11 mai prochain.