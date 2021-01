Coronavirus en Dordogne : le centre de vaccination de Bergerac fait déjà le plein de réservations

Le centre de vaccination contre le coronavirus de Bergerac ouvrira bien lundi pour les plus de 75 ans et les personnes présentant un risque de faire une forme grave du Covid-19 pour cause de comorbidités Dès l'ouverture des réservations ce jeudi le.

"L'adhésion à la vaccination est forte". C'est ce que disent les responsables du centre de vaccination de Bergerac déjà ouvert pour les personnels de santé de plus de 50 ans et les aides à domicile. Ce centre installé à l'hôpital Samuel Pozzi ouvrira ce lundi pour les plus de 75 ans et les personnes présentant des risque de développer une forme grave du Covid-19 pour cause de comorbidités.

Il sera ouvert de 9h à 16h30 du lundi au vendredi au 9 boulevard du professeur Albert Calmette à Bergerac. Au départ, 40 personnes pourront être vaccinées chaque jour, 200 par semaine. Mais l'hôpital promet d'accélérer le rythme si des infirmières sont trouvées pour venir en renfort. Le rythme pourrait alors doubler, voire tripler. Et le centre pourrait ouvrir à terme six jour sur sept, c'est à dire également le samedi.

Difficile de dire combien de personnes âgées pourraient être concernées. Certains avancent le chiffre d'un peu moins de 20.000 vaccinables potentiels, sur un bassin de population bergeracois de 110.000 habitants. Concrètement, il faudra prendre rendez-vous sur une plateforme numérique qui s'appelle Keldoc de préférence ou par téléphone au 05.53.63.89.99 et une fois sur place, les personnes vaccinées recevront leur date de deuxième piqûre.

Nombre de doses limité

En tout cas "l'adhésion à la vaccination" augmente selon les professionnels de santé du secteur. La preuve : dès l'ouverture du standard pour prendre rendez-vous ce jeudi, il a été pris d'assaut. Le site de l'hôpital de Bergerac a lui aussi été saturé. A tel point que les créneaux de vaccination sont déjà complets jusqu'au 3 février !

Les responsables rappellent que les personnes souhaitant se faire vacciner pour cause de comorbidités doivent disposer d'une ordonnance de leur médecin. Et que si la vaccination n'est pas plus rapide, c'est aussi parce que le nombre de doses est limité. La Dordogne aurait reçu environ trois fois 3875 doses au mois de janvier, mais pas plus.

En bergeracois, les vaccinations devraient par ailleurs bientôt commencer au centre des Papillons blancs (qui accueille notamment des personnes en situation de handicap mental). Cela commencera également a priori le 20 novembre à l'EHPAD de la Madeleine de Bergerac, où 38 personnels soignants de plus de 50 ans sur 43 concernés sont déjà volontaires pour être vaccinés. Tout comme environ 180 résidents sur 240.