Coronavirus en Dordogne : le centre de vaccination de Périgueux déménage à la Filature

Le centre de vaccination de Périgueux déménage. À partir de ce lundi 15 mars, il ne faudra plus se rendre sur le site Victoria au niveau du centre hospitalier mais aller directement à la Filature sur l'Isle.

Des locaux plus grands

L'objectif de cette délocalisation est de pouvoir vacciner plus de personnes. Le centre actuel ne compte que deux lignes de vaccination, entre 140 et 170 doses peuvent être injectées chaque jour. "Dans le nouveau, l'idée est de passer à cinq lignes et de multiplier par deux voire trois le nombre d'injections en fonction de l'approvisionnement" précisait Thierry Lefebvre, le directeur du centre hospitalier de Périgueux, lors d'un point presse dimanche dernier. Le nouveau site dispose aussi d'un parking plus grand.

Pour l'instant la prise de rendez-vous reste impossible.En revanche, lorsque de nouveaux créneaux seront disponibles, la prise de rendez-vous continuera à se faire via doctolib ou par téléphone au 05 53 45 31 33.

Deux autres centres doivent ouvrir de manière permanente la semaine prochaine en Dordogne. Lundi prochain, à la maison de santé de Vélines et finalement vendredi 19 mars au pôle médical de Lalinde.