Coronavirus en Dordogne : le festival des Jeux du théâtre de Sarlat annulé à cause des contraintes sanitaires

Il n'y aura pas de festival des jeux du théâtre à Sarlat cet été, les organisateurs annoncent ce mardi 26 mais l'annulation de la 69 édition. Ils estiment dans un communiqué que les contraintes sanitaires sont trop difficiles à appliquer.

Les organisateurs expliquent avoir imaginé plusieurs scénarios pour maintenir cette 69e édition. Ils ont travaillé avec la mairie de Sarlat et les services culturels du département et de la région. Cependant, ils estiment que "trop c'est trop, les contraintes sanitaires sont très contraignantes et se révèlent être malgré tout notre première préoccupation. Devant ce cas de force majeure, nous devons capituler pour le bien et la santé de plus".

La programmation de 2020 reportée en 2021

Grâce aux mesures de chômage partiel, le poste d'administrateur du festival est maintenu annoncent les organisateurs. Le festival devait se dérouler du 18 juillet au 3 août prochain. La programmation 2020 est maintenue pour l'année 2021.