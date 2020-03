Coronavirus en Dordogne : le nombre de personnes hospitalisées en augmentation

41 personnes étaient hospitalisées en Dordogne à cause du coronavirus ce vendredi.

Ce sont les derniers chiffres publiés par Santé Publique France. C'est huit de plus que la veille, jeudi, où 33 personnes étaient hospitalisées en Périgord. Et 12 de plus que mercredi. Cinq personnes sont par ailleurs en soins intensifs et aucune n'est décédée.

Ces chiffres sont donc en nette augmentation, même s'ils restent très loin de la vague épidémique qui submerge en ce moment le Grand Est et la région parisienne.

Mais aussi la Gironde. Où le nombre de cas augmente également. 38 cas de plus hospitalisés en 24h seulement.

204 personnes étaient hospitalisées en Gironde à cause du coronavirus. ce vendredi. Contre 166 personnes la veille jeudi. 53 personnes sont par ailleurs en soins intensifs et 15 sont mortes depuis le premier mars.

91 personnes ont par ailleurs pu rentrer chez elles après une hospitalisation en Gironde. 16 personnes en Périgord.