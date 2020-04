Coronavirus en Dordogne : le Périgord Grand Trail 2020 est reporté en 2021

Les organisateurs du Périgord Grand Trail annoncent ce vendredi 17 avril l'annulation et le report de la cinquième édition. Elle se déroulera le samedi 8 mai 2021 à cause de l'épidémie de coronavirus.

"C'est un véritable crève cœur" écrivent les organisateurs du Périgord Grand Trail, ils annoncent dans un communiqué ce vendredi 17 avril l'annulation de la compétition prévue le 9 mai à Lalinde et le report de la cinquième édition. Les organisateurs réunis dans l'association Les Coureurs du Périgord donnent rendez-vous aux coureurs dans un an, le samedi 8 mai 2021.

Trois courses devaient être proposées pendant cette journée. Un trail, un ultra-trail et, pour la première fois, une course des légendes c'est-à-dire une course en ligne en semi-nocturne.

Les inscriptions conservées pour l'année prochaine

Les participants déjà inscrits sont automatiquement réinscrits, sans frais supplémentaires, avec leurs options pour l'édition 2021. Un mail doit être envoyé à l'automne avec un lien pour confirmer votre inscription.

En 2019, 250 coureurs s'étaient engagés pour l'épreuve de 85 kilomètres.