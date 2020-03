Coronavirus en Dordogne : Le Planning Familial adapte ses dispositifs

L'accueil du public est suspendu au Planning Familial 24 mais la permanence téléphonique quotidienne vous attend au 05 53 53 11 96, du lundi au jeudi, de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 16 heures 30.

On y parle contraception, IVG (Interruption volontaire de grosses même hors délais) et violences sexistes, sexuelles et conjugales. Vous pouvez également entrer en contact avec le Planning familial 24 via Facebook, le tchat Ton Plan à Toi : http://tonplanatoi\.fr et au 0 800 08 11 11, le numéro vert du Planning Familial national.

dispositifs locaux violences

Centre d'information des droits des femmes et des familles au 05 53 35 90 90

L'atelier d'Escale à Sarlat, permanence téléphonique pour les urgences au 06 71 12 25 68

L'îlot Femme à Périgueux, permanence téléphonique au 05 53 09 09 49 de 9 heures à 17 heures et 06 77 28 95 79

Informations spécifiques IVG

Pour une IVG médicamenteuse ou instrumentale :

A l'hôpital de Périgueux, après avoir appelé au 05 53 45 29 39, ligne spéciale IVG, de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 16 heures.

Au centre hospitalier de Bergerac, pôle femme-enfant, rez-de-chaussée et 1er étage/ Par téléphone au 05 53 63 88 20

Si vous êtes victime de violences