Coronavirus en Dordogne : le préfet envisage de nouvelles restrictions face à l'augmentation des cas

La situation épidémiologique se dégrade en Dordogne et le préfet envisage de prendre de nouvelles mesures restrictives. Frédéric Périssat va réunir les élus locaux, mais aussi les représentants du monde économique pour faire le point sur la situation.

Pour le moment, en Dordogne, les mesures restrictives sont le couvre-feu à 19 heures et la fermeture des deux galeries commerciales de plus de 20.000 m2 à Marsac-sur-l'Isle et à Trélissac. Le préfet rappelle que les rassemblements de plus de six personnes sont interdits sur la voie publique.

Il faut dire que le taux d'incidence en Dordogne monte en flèche. Il atteint les 275 ce dimanche soir. C'est le taux le plus important de Nouvelle-Aquitaine. En Dordogne, le variant britannique est majoritaire mais les variants brésiliens et sud-africains sont également très présents.