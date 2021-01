Le président de l'ordre des médecins répond aux questions des Périgourdins sur le vaccin

Le docteur Max Desfrançois était l'invité de la matinale spéciale de France Bleu Périgord sur cette nouvelle étape de la vaccination. Elle s'étend à partir de ce lundi 18 janvier aux Périgourdins de plus de 75 ans et ceux qui souffrent de certaines pathologies.

A partir de ce lundi 18 janvier, le calendrier vaccinal franchit une nouvelle étape en France. Désormais, les Français de plus de 75 ans et ceux qui souffrent de certaines pathologies (comme le cancer, une insuffisance rénale sévère, qui viennent de subir une transplantation ou qui sont porteurs de la trisomie 21), sont prioritaires pour se faire vacciner. Ils doivent prendre rendez-vous par téléphone ou sur internet sur le site sante.fr notamment.

Le président de l'ordre des médecins en Dordogne, le docteur Max Desfrançois, répond aux questions des auditeurs sur France Bleu Périgord Copier

Cinq centres de vaccination en Dordogne

En Dordogne, cinq centres de vaccination ouvrent cette semaine à commencer par ceux de Périgueux et à Bergerac ce lundi, avant ceux de Ribérac et Nontron mardi et celui de Sarlat mercredi. Ce lundi matin, le docteur Max Desfrançois, président de l'Ordre des médecins de Dordogne a répondu en direct aux questions des auditeurs sur la vaccination.

Le président de l'Ordre des médecins explique notamment que la prise de rendez-vous est obligatoire pour toute personne souhaitant se faire vacciner. Le rendez-vous pour la deuxième injection est donné dans le centre de vaccination, au moment de la première injection de vaccin déclare Max Desfrançois avec un délai de "trois semaines" entre chaque dose.

Les personnes qui habitent dans des départements limitrophes peuvent se faire vacciner en Dordogne assure le président de l'Ordre des médecins.