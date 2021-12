Coronavirus en Dordogne : le taux de contamination n'est pas le même partout en Dordogne

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Santé-Publique France publie ce mardi 7 décembre une carte des zones les plus touchée par la cinquième vague du Coronavirus. En Dordogne, le taux d'incidence est de 390 pour 100.000 habitants, ce qui signifie que ça veut dire que 1590 Périgourdins ont été déclarés positifs depuis sept jours, soit 7,87% des 20.200 personnes qui se sont fait dépister sur cette période du 27 novembre eu 3 décembre. La contamination n'est pas uniforme, et la contamination est inquiétante dans trois communautés de communes : Sarlat Périgord noir, Isle-Vern-Salembre (St-Astier/Neuvic), et Portes-sud Périgord (d'Eymet/Issigeac) où le taux d'incidence dépasse les 500. Seule la communauté de communes de Nontron est franchement en dessous de la moyenne