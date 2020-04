Coronavirus en Dordogne : les adoptions toujours suspendues à la SPA de Périgueux malgré la décision nationale

La SPA de Périgueux a décidé de rester fermée à cause du coronavirus contrairement aux annonces de la SPA au niveau national. Les adoptions sont suspendues. Le refuge indique qu'il n'est pas saturé comme peuvent l'être d'autres antennes.

Il faudra attendre pour pouvoir adopter un chien ou un chat à la SPA de Périgueux. L'antenne périgourdine de l'association a décidé de rester fermée malgré la décision nationale de reprendre les adoptions. Cette décision est "validée par les services vétérinaires de la préfecture de Dordogne".

Le refuge de Périgueux n'est pas saturé

La SPA de Périgueux l'annonce sur sa page Facebook ce mercredi 15 avril. Elle explique qu'elle n'est pas dans la même situation que d'autres refuges et que ses capacités d'accueils ne sont pas saturées. En clair, il y a encore de la place et il n'est pas question d'euthanasier les animaux. Selon la SPA de Périgueux, "les accueils de chiens et de chats sont en baisse depuis le début du confinement".

Un protocole sanitaire strict pour les familles qui ont adopté avant le confinement

Le refuge de Périgueux veut garantir la "sécurité de ses salariés et des adoptants potentiels". En revanche, pour les personnes qui ont réservé un animal avant le début du confinement, elles peuvent venir le chercher si elles sont "masquées, gantées et en suivant un protocole sanitaire strict".