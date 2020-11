Coronavirus en Dordogne : les cérémonies du 11 novembre se font cette année sans public

Les cérémonies du 11 novembre auront un goût particulier cette année. Elles se feront sans public pour cause de coronavirus. Ce sera le cas partout en France et notamment en Dordogne

Ce mercredi, c'est le 11 novembre, journée de commémoration de l'armistice de 1918. Avec des cérémonies partout en France en hommage aux soldats de la Grande guerre. Mais cette année, les cérémonies se feront en format restreint pour cause de coronavirus.

Elles seront interdites au public et se tiendront seulement en présence d'un élu, et d'un ou deux représentants d'anciens combattants à chaque fois. Ce sera par exemple à 10h30 à Marsac ou à 11h30 à Notre Dame de Sanilhac. Ou encore à 11h45 au monument aux morts de la petite Rigaudie à Sarlat en présence du maire et du sous préfet et de quelques anciens combattants. Ou encore à 11h30 aux allées Tourny à Périgueux et à 11h place de Tassigny à Bergerac.