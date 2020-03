Coronavirus en Dordogne : les cloches des églises sonnent ce soir en hommage à tous les soignants

Il y a les applaudissements aux fenêtres chaque soir à 20h depuis le début du confinement. Il y aura aussi le son des cloches ce mercredi à 19h30 partout en France. Les Evêques de France ont voulu rendre hommage à tous ceux qui travaillent pendant la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19 : soignants, caissiers/caissières, éboueurs, routiers etc... 18 cloches vont sonner dans la paroisse de St Pierre St Paul des Rivières de l'Isle (paroisse de Saint-Astier).

"Un moment de fraternité"

Ce mercredi soir, les cloches des églises de la Dordogne vont sonner en hommage aux soignants, en première ligne face à la maladie, et à toutes les personnes qui travaillent malgré les risques du coronavirus. Dans la paroisse St Pierre-St Paul des Rivières de l'Isle, 18 cloches devraient sonner en même temps et pendant dix minutes à partir de 19h30. "Nous allons penser à tous ceux qui travaillent d’arrache-pied et dans les services nécessaires à la vie de notre pays" explique le père Jean-Paul Hervouët, curé de St Astier. Il poursuit : "C'est un moment de fraternité, de communion".

Les croyants ont leur pierre a apporter dans ce moment difficile que nous vivons - Père Jean-Paul Hervouët

Le 25 mars, les cloches de nos églises sonnent - Capture d'écran / Site de la commune de St Astier

Chaque citoyen, peut, s'il le souhaite, allumer une bougie sur le rebord de sa fenêtre.