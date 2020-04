Coronavirus en Dordogne : les décheteries rouvrent aux particuliers

Elles étaient fermées ou réservées aux professionnels depuis le début du confinement, les déchèteries de Dordogne rouvrent aux particuliers à partir de ce jeudi 23 avril. Le préfet vient de donner son autorisation.

Les déchèteries rouvrent ce jeudi 23 avril en Dordogne - SMD3

Les sites du SMD3 sont ouverts aux horaires habituels sauf à Périgueux et à Bergerac où les décheteries n'ouvriront pas le dimanche. Certains sites du SICTOM du Périgord Noir ouvrent aux jours et aux horaires habituels pour les déchèteries de Sarlat, Cénac et Montignac. En revanche, les déchèteries de Carlux, des Eyzies et de Saint-Crépin Carlucet restent fermées.

Un seul passage par semaine conseillé

Pour garantir la fluidité du service, le syndicat mixte qui gère les déchets demande aux particuliers de ne venir qu'une fois par semaine et de ne venir que si c'est indispensable.

Pour vous y rendre, il faut cocher la case 2 de votre attestation de déplacement dérogatoire.