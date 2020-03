Coronavirus en Dordogne : les fêtes de Saint-Georges annulées à Périgueux

Ce sont les plus importantes fêtes foraines de Dordogne. Les 132e fêtes du quartier Saint Georges à Périgueux sont annulées. Et cela à cause de l'épidémie de Coronavirus.

C'est ce qu'annonce sur Facebook Serge Périer, le président du comité Les fêtes devaient avoir lieu du premier au 4 mai.

L'an dernier, les fêtes avaient rassemblé 85 manèges. Les fêtes sont aussi l'occasion de déguster les "cagouilles", les escargots préparés par les restaurateurs du quartier. Environ 20.000 personnes y participent chaque année.