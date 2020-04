Coronavirus en Dordogne : les gants, les masques, les lingettes se jettent dans la poubelle noire

Cela part probablement d'un bon sentiment, trier ses déchets, mais en cette période de confinement, il ne faut pas jeter ses gants, son masque en papier, ou sa surblouse dans les sacs jaunes en vue d'un recyclage. Epidémie de coronavirus ou non, toutes ces protections sont traitées comme des ordures ménagères. Elles ne sont pas triées et doivent être jetées dans les sacs noirs.

Un risque sanitaire pour les salariés du centre de tri

Au centre de tri de la Rampinsolle, à Coulounieix-Chamiers, spécialisé dans le tri des sacs jaunes, les salariés retrouvent de plus en plus de gants, de masques ou encore de lingettes dans les sacs jaunes. Cela pose des problèmes de sécurité sanitaire pour la quarantaine de salariés. Même s'ils portent des gants et des masques pendant l'épidémie, il y a toujours un risque de contamination estime le centre de tri qui rappelle les bonnes consignes à tenir.