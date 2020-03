Coronavirus en Dordogne : peut-on se promener en forêt ?

Il est possible d'aller seul en forêt. "Seul" est le mot qui convient. Les ballades à deux sont interdites. Vous ne pouvez pas prendre votre voiture pour aller vous balader en forêt.

Question de déplacement

Si vous habitez à proximité d'une forêt (moins de deux kilomètres) il est possible de s'aérer mais en étant seul. Même procédure de bon sens si vous devez promener votre chien. Il est possible de le sortir mais dans un espace situé à moins de deux kilomètres de chez vous. Il est en revanche interdit de prendre sa voiture et de faire un trajet important. Par exemple, prendre sa voiture à Périgueux et aller en ballade dans une forêt à Sarlat est interdit.